WhatsApp caiu? Usuários relatam instabilidade no aplicativo nesta quarta-feira (19)

O pico de reclamações sobre a plataforma de mensagens instantâneas foi às 17h10, segundo o DownDetector

O WhatsApp está apresentando instabilidades na tarde desta quarta-feira (19). O DownDetector, site que monitora problemas e quedas de serviços em tempo real, registrou um pico de reclamações às 17h10, com mais de 4,3 mil notificações de usuários da plataforma de mensagens instantâneas.

Os principais problemas notificados até o momento são para enviar mensagens e utilizar de maneira geral o aplicativo móvel e o WhatsApp Web.

USUÁRIOS RECLAMAM DA INSTABILIDADE NO TWITTER

Muitos dos usuários do WhatsApp foram ao Twitter confirmar a instabilidade do aplicativo. “Entrando no Twitter para confirmar se o WhatsApp caiu mesmo” escreveu um. “Todo mundo vindo ao Twitter confirmar que o WhatsApp caiu”, disse outro.

