WhatsApp libera ferramenta para escolher quem pode entrar em grupos

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira (21) um pacote de atualizações para aba “Comunidades”, dando aos administradores mais controle para liberar ou vetar a entrada de participantes e quais grupos você tem em comum com um contato.

As ferramentas vão começar a ser disponibilizadas, aos poucos, nas próximas semanas.

Com a mudança, o interessado em fazer parte do grupo aparece na lista “Participantes pendentes”. Os responsáveis pelo gerenciamento podem aceitar ou recusar o pedido, clicando na opção exibida ao lado do nome de contato. A configuração poderá ser alterada pelos administradores, como ocorre com outras funções de privacidade.

O administrador também poderá escolher compartilhar o link de convite do grupo ou deixar a opção em aberto para a participação em uma comunidade.

Outra opção do mensageiro é a possibilidade de saber quais grupos os usuários têm em comum com alguém. A pesquisa é feita ao colocar na barra de busca o nome cadastrado na agenda de contatos.

O recurso pode ser utilizado, por exemplo, para o usuário lembrar o nome de um grupo que sabe que compartilhou com uma pessoa ou para verificar os grupos em que ambos participam.

O “Comunidades” é um recurso que permite organizar vários grupos em estruturas maiores e enviar mensagens para até 5 mil pessoas.

O lançamento da função foi adiado no Brasil para depois das eleições por temores em relação à circulação de informações falsas.

No final, a empresa acabou decidindo não liberar o recurso em ano eleitoral, mas afirmou que a decisão na verdade se deu por uma estratégia global.

G1