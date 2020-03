WhatsApp lança modo escuro para Android e iPhone (iOS)

Novo tema do mensageiro deixa o WhatsApp com fundo preto para maior conforto em locais pouco iluminados.

O WhatsApp começou a liberar o modo escuro para celulares Android e iPhone (iOS) nesta terça-feira (3). A opção do tema preto está disponível na versão estável do mensageiro para todos os usuários e pode ser ativada a partir das configurações do aplicativo no Android, ou dos ajustes do sistema, no caso de iPhones com iOS 13.

O modo escuro do WhatsApp estava sendo testado na versão beta do mensageiro para Android desde o final de janeiro. Já o WhatsApp Beta no iOS ganhou o dark mode no mês passado. A função, muito aguardada pelos usuários do mensageiro, busca diminuir o desconforto na visão ao usar o aplicativo em locais pouco iluminados ou durante a noite.

O modo escuro é uma das funções mais esperadas no WhatsApp para 2020. O mensageiro alterou a foto de perfil das contas oficiais no Twitter, Instagram e Facebook, nesta segunda-feira (2), para uma versão do ícone do WhatsApp em tons escuros, o que levantou a suspeita do lançamento próximo da ferramenta.