Cidades paulistas são as mais preparadas para receber a internet 5G

O Estado de São Paulo foi o destaque do estudo Cidades Amigas do 5G, que mapeou os municípios que mais trabalham para garantir a oferta e a expansão dos serviços de telecomunicações no Brasil. Das 10 primeiras cidades do ranking, nove são paulistas. O 5G já está disponível em 128 municípios do Estado, que responde por uma de cada quatro cidades brasileiras com a tecnologia.

Em primeiro lugar no ranking divulgado pela Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as empresas do setor, aparece o município de Americana, que subiu 110 posições em relação à edição de 2022.

As demais cidades paulistas no “top 10” são: Jacareí (2º), Pindamonhangaba (3º), Indaiatuba (4º), Jaú (5º), Mogi Guaçu (6º), Bauru (7º), Itu (9º) e Araraquara (10º). Foram avaliados 201 municípios brasileiros com mais de 150 mil habitantes.

No primeiro semestre, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) e a InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à pasta, lançaram o TecnoCidades, programa que conscientiza gestores municipais sobre o processo de atualização da lei de antenas e promove outras ações para acelerar a chegada da tecnologia, que garante uma navegação até 100 vezes mais rápida.

“São Paulo precisa ser referência em conectividade de alta performance, pois ela é fundamental para que possamos alavancar o setor produtivo, tanto nas áreas urbanas quanto nas regiões rurais, onde o agro tem muita força. Dessa forma, sempre buscamos o apoio das prefeituras e das Câmaras Municipais para um avanço sustentável e competitivo”, afirma Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico.

A modernização das leis das antenas, que determinam onde as novas antenas podem ser instaladas, é fundamental para que as operadoras de telecomunicações invistam na infraestrutura do 5G. Para se ter uma ideia, no fim do ano passado apenas 61 cidades paulistas tinham atualizado a legislação. Atualmente, o número está em 195, segundo levantamento da InvestSP.

“Investimos nesse esforço por entender que a internet 5G é essencial para que os municípios paulistas sejam competitivos e possam atrair cada vez mais investimentos e empregos para todo o Estado”, explica o diretor de Projetos e Inovação da InvestSP, Thiago Camargo.

Para o presidente executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari, “o resultado do ranking de 2023 reflete o trabalho do Governo de SP para incentivar o 5G e a conectividade. Ao longo dos primeiros meses de 2023, a SDE e a InvestSP fizeram um grande trabalho de conscientização e de apoio para a atualização das leis municipais de antenas e o resultado está aí: das 10 cidades mais bem colocadas, nove estão em São Paulo”.

O presidente da entidade ressaltou que as leis atualizadas aceleram o processo de licenciamento e a instalação de antenas. “As cidades estão incentivando investimentos não só das operadoras, mas de todos os setores da economia que estão ligados à conectividade”, completa Ferrari.

Do Portal do Governo