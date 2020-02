Procon-SP alerta sobre golpe da ligação com o próprio número do usuário

O diretor-executivo do Procon-SP, Fernando Capez, explica que o número de reclamações sobre o golpe têm aumentado. A orientação é recusar a ligação e entrar imediatamente em contato com a operadora de telefonia para relatar o ocorrido.

“Caso o consumidor constate pelo visor de seu aparelho que está recebendo uma ligação de um número igual ao seu, não atenda: informe sua operadora sobre o ocorrido e avise outras pessoas e amigos para que não caiam no golpe”, afirma Capez.

A ligação realizada com o próprio número do usuário é possível através de uma nova técnica de spoofing que permite ao hacker mascarar o número de origem com qualquer outro que desejar. O bandido escolhe o número da vítima para confundi-la e fazê-la atender a ligação.

FONTE: Informações | g1.globo.com