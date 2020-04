As ondas terahertz correspondem a uma frequência entre microondas e infravermelho, e os dispositivos emissores de Wi-Fi ou as antenas LTE/5G também produzem algumas dessas ondas. Dessa forma, utilizando o grafeno, os cientistas do MIT conseguiram criar um plano para um dispositivo que possa capturar tais ondas eletromagnéticas perdidas e transformá-las em energia utilizável.

O dispositivo da equipe consiste um retificador de terahertz composto por grafeno com uma camada de nitreto de boro por baixo, com uma antena envolvendo o protótipo. Essa antena é a responsável pela coleta da radiação terahertz do ar, aumentando o sinal enquanto a transfere para o material. Isso, por sua vez, faz com que os elétrons no grafeno fluam na mesma direção, criando uma corrente direta.

Dessa forma, embora gere uma pequena quantidade de eletricidade, a tecnologia em desenvolvimento pode ser capaz de alimentar pequenos dispositivos. Os cientistas recomendam que a princípio o retificador seja utilizado para recarregar aparelhos implantados, como marca-passos, que atualmente exigem cirurgia para trocar as baterias.

A equipe da pesquisa planeja começar a construir e testar o dispositivo físico para, assim, lançar um protótipo da tecnologia em breve. Dessa forma, o recurso poderia ser implementado nos smartphones em um futuro próximo.