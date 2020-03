A TARRAF inaugurou nesta semana o Espaço Montelena, um moderno e aconchegante estande de vendas do Montelena by Tarraf, residencial de luxo que está sendo construído na região Sul de Rio Preto, ao lado do shopping Iguatemi.

A inauguração ocorreu junto com o jantar-debate “Prioridades do Ministério da Economia e seus impactos nos negócios”, organizado pelo LIDE Rio Preto. O evento teve como anfitrião o presidente da TARRAF, Olavo Tarraf, e palestra do secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel.

“Rio Preto já merecia um empreendimento como o Montelena, que reúne o que há de melhor no mundo hoje em termos de tendência no segmento de alto padrão e que, certamente, será uma referência para o mercado imobiliário”, disse Olavo Tarraf para uma plateia formada por mais de 200 lideranças empresariais de Rio Preto e região.

O Espaço de Vendas do Montelena ocupa 145 m² de área construída e apresenta uma arquitetura clean, leve, de cores suaves. Aconchegante, o ambiente cria nos visitantes a sensação de estar na varanda do apartamento.

A fachada do Espaço Montelena tem o mesmo desenho da fachada da sala dos apartamentos, trazendo o conceito do empreendimento para o estande, com cores suaves, grandes vãos de vidro e iluminação natural. O projeto do Montelena by Tarraf traz assinatura do mundialmente reconhecido e premiado escritório paulistano Königsberger Vannucchi Arquitetos Associados.

Tecnológico, o espaço conta, além da maquete física, com TV digital interativa que dá acesso a todas as maquetes eletrônicas do empreendimento, com imagens internas e externas, além de um telão onde é apresentado todo o conceito do Montelena.

Sucesso de vendas

O Espaço Montelena abriga o estande de vendas das últimas unidades do empreendimento, que conta com duas torres. Uma delas, a torre Áurea, com apartamentos de 343 m², já está com todas as unidades vendidas. A outra, Rubra, com unidades de 256 m², está com 50% comercializada. As obras tiveram início no fim do ano passado e a entrega será em dezembro de 2021.

Sobre a TARRAF

A Nossa Missão é construir lugares e proporcionar às pessoas o Espaço ideal para que vivam suas melhores experiências, escrevam suas histórias e sejam felizes.

Estudamos a essência do ser humano. Esse conhecimento é traduzido em projetos inovadores que buscam oferecer espaços de convivência que transformam a vida das pessoas.

Essa busca pelo entendimento humano e pela inovação nos espaços de morar nos proporcionou em 2019 o Prêmio Master, o maior prêmio imobiliário do Brasil, com o Duo JK. No mesmo ano, ganhamos também o Prêmio Lide na categoria Inovação. Nos sentimos honrados e motivados a continuar estudando a essência do comportamento humano como agente de transformação dos espaços urbanos.

Nossos Valores:

Pensar grande e agir rápido

Ouvir e aprender sempre com o que se ouve;

Acreditar que é possível!

Nossas Realizações:

+ de 32 mil unidades urbanas

+ de 100 mil pessoas vivendo em ambientes pensados pela TARRAF

+ de 1,7 milhão de m² de construção de espaços inovadores