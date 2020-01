Morre pecuarista José Macário, um dos fundadores da ABQM

Macário, como era conhecido, era mexicano e morava em Araçatuba/SP desde a década de 1960. Ele estava internado em um hospital quando faleceu.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran), Fábio Freixo Brancato, Macário estava com um câncer no intestino e morreu por complicações de uma cirurgia.

“A gente recebe a notícia com muita tristeza. Ele brigou para trazer a ABQM para Araçatuba. Mesmo com problema de saúde, ele veio, fez campanha e tudo. Ele deixa uma saudade muito grande, pois era uma pessoa muito querida, um lutador pela vida”, diz o presidente do Siran.