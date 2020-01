Tumulto no funeral de Suleimani deixa pelo menos 35 mortos e 200 feridos

Corpo de general morto pelos Estados Unidos chega à cidade em que será enterrado após quatro dias de homenagens.

Pelo menos 35 pessoas morreram nesta terça-feira (7), durante tumulto no funeral do general iraniano Qassim Suleimani em Kerman, sua cidade natal onde será enterrado após quatro dias de homenagens. As informações são de um veículo ligado à TV estatal do Irã. O número de feridos seria próximo a 200. As imagens do tumulto circulam nas redes sociais.

Na segunda-feira, uma multidão se reuniu na Universidade de Teerã, onde o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, dedicou orações ao militar considerado herói iraniano, morto em ação dos Estados Unidos no Iraque.

De acordo com a TV estatal do país, a multidão foi formada por milhões de iranianos, que se alternavam entre explosões de tristeza e de fúria, com gritos como “Morte à América!” e “Morte a Israel!”. Dentre a multidão, também estava presente o chefe do movimento palestino Hamas, Ismail Haniyeh.

Ao longo da caminhada, foram queimadas bandeiras dos EUA e de Israel, enquanto homens e mulheres pediam vingança pela morte de Suleimani. Um homem foi visto carregando uma placa em que era possível ler a hashtag #SevereRevenge (“Vingança cruel”), slogan que também tem ganhado as redes sociais de iranianos.

Khamenei fez uma breve oração em árabe perante o caixão de Suleimane, do iraquiano Abu Mehdi Al Muhandis (o segundo no comando da coalizão paramilitar e pró-iraniana Hashd Al Shaabi), e de outros quatro cidadãos iranianos mortos no mesmo ataque dos EUA.

Tanto o líder supremo quanto outros dirigentes, como o presidente Hassan Rohani, o presidente do Parlamento Ali Larijani e o general Hosein Salami, saíram rapidamente do local, antes que a multidão tomasse as ruas de Teerã.

FONTE: Informações | Reuters