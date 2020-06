Foragido da Justiça de Votuporanga é preso pela Polícia Ambiental em Santa Izabel

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira, 19, em Santa Izabel do Marinheiro, distrito de Pedranópolis.

Segundo informações preliminares, a viatura da Policia Ambiental fazia ronda rotineira pela região, quando avistou um homem que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura.

Após abordagem e checagem dos documentos do suspeito no sistema, constatou-se tratar de um foragido da Justiça. O mesmo foi encaminhado para a delegacia de polícia do município e após confecção do Boletim de Ocorrência.

O homem identificado como G.A.S., era residente de Valentim Gentil, e possuia mandado de prisão por crime praticado em Votuporanga.

Segundo a Policia, na abordagem policial o hoeme se apresentou com outro nome, mas os policiais já estavam atentos ao fato de que ele com mais de 20 anos cumpridos na prisão agiria de forma a tentar se disfarçar. Foi encontrado no Distrito de Santa Izabel do Marinheiro, onde estava pintando um portão no ato da abordagem.

O procurado deverá ser encaminhado para a penitenciária de Paulo de Faria.