O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cassou a aposentadoria de um policial civil condenado por furtar um celular e dinheiro apreendidos em uma operação contra o tráfico de drogas em São José do Rio Preto (SP). O crime ocorreu em 2014, mas a decisão só foi publicada no Diário Oficial na terça-feira (21), dez anos depois.

O policial, José Vicente Pereira de Carvalho, foi condenado por improbidade administrativa à perda do cargo público, devolução dos bens e valores indevidamente incorporados ao seu patrimônio, suspensão dos direitos políticos por três anos, indenização por danos materiais e pagamento de multa.

O caso foi descoberto quando a escrivã responsável pelo registro dos bens apreendidos na operação notou a ausência do celular e do dinheiro. Em 2014, a Corregedoria da Polícia Civil abriu um processo para investigar o caso.

Durante a investigação, o Ministério Público conseguiu provar que José Vicente utilizava o celular furtado como aparelho particular. O rastreamento do aparelho o levou até a casa do policial, onde foi encontrado o chip pessoal dele no celular.

Em depoimento, José Vicente alegou ter encontrado o celular e o dinheiro em uma caixa de papelão ao lado de uma lixeira na delegacia e que pensou se tratar de objetos descartados. Ele disse que pegou o aparelho esperando que alguém aparecesse para buscá-lo, mas depois passou a usá-lo.

No entanto, outros policiais que estavam presentes na operação afirmaram que havia um “rigoroso controle” dos bens apreendidos e que era impossível que o celular e o dinheiro tivessem sido deixados na lixeira como José Vicente alegou.

“Os policiais civis inquiridos sob o crivo do contraditório, aliás, todos colegas de corporação do apelante, foram categóricos em afirmar que havia um rigoroso controle sobre os objetos apreendidos durante as prisões em flagrante, sendo impossível supor que o aparelho de telefonia celular em testilha tivesse sido deixado numa caixa de papelão, próximo de uma lixeira”, afirmou o juiz Marcelo Haggi Andreotti na sentença que condenou José Vicente.

A decisão do governador de cassar a aposentadoria do policial foi tomada com base na condenação por improbidade administrativa. A pena também inclui a perda do cargo público, a devolução dos bens e valores furtados, a suspensão dos direitos políticos e o pagamento de multa.