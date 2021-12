Última saidinha do ano libera mais de 1,9 mil detentos na região

A última saída temporária de 2021 para os reeducandos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e presas do Centro de Ressocialização Feminina (CRF) de Rio Preto, além dos encarcerados nos Centros de Detenção Provisória (CDP) de Icém e Riolândia e na Penitenciária de Riolândia, tem início no próximo dia 23. Ao todo, 1.967 presos vão receber o benefício.

As saídas temporárias estão previstas na Lei de Execução Penal e contemplam condenados que já cumpriram um sexto da pena total, no caso de réu primário, ou um quarto, no caso de reincidentes. Sentenciados também precisam apresentar bom comportamento.

Em Rio Preto, serão beneficiados 1.818 homens no CPP e 38 mulheres no CRF.Já no CDP de Icém serão liberados 53 detentos, no CDP de Riolândia, 42, e na Penitenciária de Riolândia, 16.

As datas são determinadas no Estado de São Paulo por meio da Portaria DEECRIM, segundo informou a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Os detentos que não retornarem aos presídios, dentro do horário limite, no dia 3 de janeiro serão considerados foragidos.