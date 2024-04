Trata-se do companheiro da vítima, identificado como C.A.S., de 44 anos. Ele era considerado o principal suspeito do crime e estava foragido desde a noite de sexta-feira (29), quando o corpo de Beatriz foi encontrado.

O crime aconteceu na casa do casal, localizada no bairro Vila Operária. A vítima foi encontrada morta na cozinha com dois tiros na cabeça pela cunhada, que acionou a Polícia Militar após não conseguir contato com o casal.