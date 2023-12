Polícia Ambiental prende em Rio Preto autor de homicídio em Jales

Uma equipe do Policiamento Ambiental de Fernandópolis, em conjunto com uma equipe do Policiamento Ambiental de São José do Rio Preto, prendeu na tarde desta sexta-feira (3), um homem acusado de homicídio no município de Jales.

De acordo com informações da polícia, o homem, identificado como José Carlos da Silva, de 35 anos, estava com um mandado de prisão preventiva em aberto, emitido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Jales.

A equipe do Policiamento Ambiental recebeu informações de que José Carlos estaria embarcando em um ônibus para o estado do Maranhão. Os policiais realizaram patrulhamento e abordaram o homem no interior do ônibus.

Durante a fiscalização da bagagem do homem, os policiais encontraram uma porção de substância análoga à maconha. José Carlos foi preso em flagrante por porte de drogas.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Fernandópolis, onde permaneceu à disposição da Justiça.