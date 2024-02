Em uma postagem nas redes sociais, o prefeito Jorge Seba (PSD) lamentou a morte do cantor. “Rose e eu recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Gustavo Caporalini, filho do nosso assessor Ormélio Caporalini. Músico, corretor de imóveis, um jovem muito atuante em Votuporanga e região. Nossos sentimentos à família e aos amigos”, disse. G1