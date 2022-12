Mulher é presa suspeita de agressão e maus-tratos contra dois filhos

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante após agressão e maus-tratos contra uma filha de 8 anos e um filho de 4 meses. O caso foi registrado no bairro Athenas, em Birigui (SP), na madrugada de sábado (10).

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos viram a mulher puxando o cabelo da filha e chamaram a polícia. Policiais militares encontraram a menina assustada e chorando na calçada.

Ainda de acordo com o B.O, o menino estava no colo da mãe, que aparentava estar bêbada, usando apenas fralda e com sinais de desnutrição.

Ainda de acordo com a polícia, a menina contou que a mãe bateu, puxou seus cabelos e correu atrás dela com uma faca. Foram encontrados na casa da mulher uma faca, marcas de sangue e cabelos espalhados pelo chão.

A menina foi socorrida e encaminhada para o Pronto-Socorro da cidade com escoriações na perna, braços e com dores na cabeça.

A suspeita foi presa e os dois filhos encaminhados pelo Conselho Tutelar para uma Casa de abrigo de Birigui (SP).