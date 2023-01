TOR apreende grande quantidade de maconha e recupera SUV roubada

Policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) apreenderam, nesta quarta-feira (4), grande quantidade de maconha ao recuperar um veículo Toyota SW4 roubado, durante ação na rodovia SP-461 (Gabriel Melhado) em Birigui.

Durante desencadeamento da Operação Sufoco, as equipes TOR do 2° BPRv abordaram um veículo Toyota/SW 4, para fiscalização. Ao vistoriarem o carro, foram encontrados diversos fardos de tijolos de maconha, que ocupavam todo o seu interior.

Após pesquisas os policiais do TOR descobriram que as placas que estavam no veículo pertenciam a outro de mesmas características e que o veículo abordado havia sido roubado na cidade Guaíra (PR) no dia 25 de setembro.

O condutor do carro, identificado pelas iniciais C.B.S, 27 anos, atendente, morador de Matão (SP), disse que foi contratado por um desconhecido e que o pegou carregado com a droga em Umuarama (PR). Ele deveria deixar o veículo em um posto de combustíveis na cidade de São Paulo (SP), quando receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O condutor do veículo foi preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas, no 2° DP de Birigui. Ao final será encaminhado à Cadeia Pública de Penápolis, onde permanecerá preso, a disposição da justiça. A droga ainda será pesada pela polícia e a ocorrência seria registrada na delegacia.