Na manhã desta quinta-feira, 05, a senhora Tainara levou o seu pequeno filho Pedro na sede da 3ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior em Votuporanga, para conhecer e falar com os amigos policiais, também pode conhecer as viaturas e equipamentos da base.

O pequeno Pedro de 5 anos foi recebido pelo Sargento Edwaldo e pelo cabo Freire e amou falar com policiais , bem como ver um pouco dos equipamentos utilizados.