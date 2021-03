Jovem mata pai a marteladas após pedido da mãe

O jovem Igor Fanti, de 21 anos, preso pela polícia sob suspeita de ter assassinado o próprio pai na zona norte de São Paulo, teria agido a mando da mãe. A mulher também foi detida temporariamente recentemente.

Lilian Chialastri e a vítima, Vicenti Dias Fanti, de 63, brigavam por dinheiro. O idoso teria se recusado a passar parte dos imóveis para a ex-mulher. A polícia ainda procura pelos dois comparsas do rapaz.

A investigação

Igor chegou a registrar um boletim de ocorrência (B.O) de desaparecimento do aposentado, mas testemunhas teriam visto o rapaz e mais dois amigos abandonando o corpo de Vicenti em uma área de mata, dois dias antes de ele ir à delegacia.

O trio de suspeitos usou o carro do jovem, um presente que o jovem ganhou do pai, para transportar o corpo. Posteriormente, os policiais encontraram este amarrado e com o rosto transfigurado. As investigações mostraram que a vítima foi atacada com um martelo na cabeça. Para o delegado responsável pelo caso, Arthur Frederico Moreira, o crime pode ter sido motivado por dinheiro.

“Segundo informações, o pai tinha alguns imóveis, inclusive em outras cidades do interior. O pai era um senhor aposentado que economizou dinheiro a vida toda, trabalhou durante 40 anos”, explica o agente. Na casa de Vicente, os investigadores se depararam com muito sangue, até mesmo no teto.

SBT Interior