Carro invade escritório após motorista confundir pedais

Um carro invadiu um escritório no Centro de Potirendaba na tarde desta sexta-feira (28).

O incidente aconteceu após a condutora, segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), ter se confundido entre os pedais do freio e acelerador, perdendo o controle do veículo e colidindo contra a parede da fachada do imóvel.

Felizmente, apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A GCM atendeu a ocorrência e orientou a condutora.