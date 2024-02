Dupla é presa com grande quantidade de drogas e apetrechos do tráfico no Candeias, em Birigui

Dois jovens identificados pelas iniciais M.E.S.O e C.M.F, foram presos nesta sexta-feira (23), acusados de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu no Candeias em Birigui (SP). Drogas e diversos apetrechos utilizados no tráfico, além de caderno com anotações, foram apreendidos. Durante um patrulhamento ostensivo preventivo pelo bairro de Candeias, em Birigui (SP), a equipe avistou um indivíduo saindo de uma residência na Rua Orélio Orlando Possani, segundo os militares, já haviam histórico de tráfico de drogas no local. Sendo assim, os policiais seguiram o suspeito até outra residência da mesma via, também conhecida como ponto de refino de entorpecentes. Ao abordar o suspeito, que tentava entrar na segunda residência sem se anunciar, ficou evidente seu nervosismo, sendo rapidamente abordado pela equipe. Ao ser questionado sobre a presença de drogas na casa, de pronto ele admitiu que estava lá para fazer uso de drogas junto com um amigo. Enquanto isso, a Sargento que chefiava a equipe, visualizou através de uma janela um indivíduo dormindo dentro do quarto, onde também havia forte odor de maconha e crack, além de grande quantidade de drogas e utensílios espalhados pelo chão. Neste momento o indivíduo foi acordado e identificado como M.E.S.O, assumindo a responsabilidade pelas drogas encontradas e apontando seu amigo, C.M.F, como responsável por transportar e guardar as substâncias ilícitas. Ainda segundo os militares, o indivíduo identificado como M.E.S.O, revelou que recebia uma quantia semanal em troca da guarda das drogas e do aluguel do local. Ainda segundo os abordados, haviam turnos no local para a venda das drogas. Após perícia no local e sem a necessidade de uso de força física, a dupla receberam voz de prisão sendo ambos encaminhados ao distrito policial judiciário central de Birigui. PRESO Já no distrito policial, o delegado ratificou a prisão da dupla por tráfico de drogas, permanecendo ambos a disposição da justiça, sendo posteriormente encaminhados a cadei pública de Penápolis (SP). APREENSÕES 1288 EPENDORFES CHEIOS (COCAÍNA)

1,677 KG COCAÍNA PRONTA PARA EMBALAR.

0,209 KG CRACK

0,562 PASTA BASE COCAÍNA

0,268 KG MACONHA

9.200 EPENDORFES VAZIOS

3 BALANÇAS DIGITAIS

5 CELULARES

3 NOTEBOOK

1 XBOX (VIDEO GAME)

CADERNO DE ANOTAÇÕES DO TRÁFICO

APETRECHOS PARA EMBALO E REFINO DAS DROGAS.