Crime nas fronteiras: Segurança de SP prepara ação conjunta

Em mais um avanço no combate ao crime organizado, a Secretária da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) estabeleceu diretrizes de atuação conjunta com os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

A cooperação é fruto de um encontro entre as forças de segurança dos estados participantes que aconteceu nesta quinta (30) e sexta-feira (31), no Paraná. Agora, o próximo passo é a formalização da assinatura do Termo de Cooperação Técnica, que acontece no próximo evento, sediado São Paulo no mês de junho.

“O Estado de São Paulo irá sediar o próximo encontro, daqui a dois meses. Até lá, os setores técnicos de cada secretaria vai se debruçar nessa minuta de intenções para que possamos assinar, em São Paulo, o protocolo e integrar nossos serviços de inteligência. Já temos operações que serão realizadas nas regiões fronteiriças. A primeira será planejada pelo estado do Paraná, que sediou este primeiro evento, e a segunda, por São Paulo”, explicou o secretário Derrite.

Durante os dois dias, as forças policiais puderam elaborar um diagnóstico sobre as principais dificuldades enfrentadas pelas forças públicas no combate ao crime organizado e da criminalidade em geral.

Na prática, o termo tem o objetivo de intensificar integradas, de vigilância e controle nas áreas limítrofes entre os estados e promover desenvolvimento conjunto de operações de segurança pública. Além disso, também prevê a cooperação tecnológica, o intercâmbio entre as bases de dados e a troca dos conhecimentos de inteligência e de informações operacionais.

O encontro também contou com a presença dos comandantes gerais das polícias militares e dos delegados gerais das polícias civis dos estados participantes, que também se reuniram para discutir e alinhar as próximas operações, seus respectivos cronogramas e estabelecer quais crimes serão combatidos de forma prioritária.

Destacando a importância da iniciativa, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel Cássio Araújo de Freitas, enfatizou que a “criminalidade não tem fronteiras e nem divisas, por isso, as instituições de segurança devem estar sempre à frente”. “Precisamos estar integrados, nossos setores de inteligência precisam conversar e temos que estar capacitados a fazer operações para nossos colegas em nosso território. Com iniciativas como esta, vamos conseguir vencer a criminalidade, que é o que a sociedade espera da gente”, concluiu o coronel.

“Hoje em dia não conseguimos trabalhar isoladamente. Há um bom tempo estamos trabalhando integrados com outros estados. Esses encontros só trazem mais fortalecimento com esse tipo de cooperação entre as unidades. Com certeza saímos daqui com resultados positivos e ações concretas para que possamos combater o crime”, salientou o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Artur Dian.

A vigência do termo é de 60 meses após a assinatura e não gerará nenhuma transferência de recursos entre os estados. Além do secretário Derrite, também participaram do evento os secretários da Segurança Pública coronel Hudson Leôncio Teixeira, do Paraná, Sandro Caron de Moraes, do Rio Grande do Sul, Antônio Carlos Videira, do Mato Grosso do Sul, além do presidente do Colegiado Superior da Segurança Pública de Santa Catarina, Aurélio Pelozato da Rosa.