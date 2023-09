Mulher é presa pela Polícia Militar por tráfico de drogas em Cardoso

No final da tarde de ontem (28) policiais militares da 5ª Cia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior – Cardoso prenderam em flagrante uma mulher por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo pelo Jardim Tropical foi realizada abordagem a um indivíduo, muito conhecido nos meios policiais por ser usuário de drogas, na revista pessoal foram localizadas 02 pedras de crack embrulhadas em papel alumínio, sendo que o abordado declarou ser para consumo e que havia acabado de comprar a droga na casa de uma mulher.

Imediatamente a equipe policial se deslocou até a casa da autora, que após tomar ciência dos fatos franqueou a entrada em sua residência. Na busca domiciliar foram localizadas, próximas a autora, mais 02 porções de crack, iguais as encontradas com o abordado, e também foram localizadas a quantia de R$ 654,00 reais em notas diversas e vários apetrechos utilizados para embalar drogas, como papel alumínio, saquinhos plásticos e um rolo de papel alumínio.

Dado voz de prisão, sendo a ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária de Votuporanga, onde o abordado foi indiciado pelo porte de drogas e liberado, enquanto que a autora foi indiciada por tráfico de drogas, permanecendo presa disposição da Justiça.