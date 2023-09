PERDA: falece o ex-jogador do São Paulo, Mazinho, aos 52 anos, em Américo de Campos

O São Paulo Futebol Clube, com imensa tristeza, informa e lamenta o falecimento de Joldmar José Alves, o conhecido Mazinho, ocorrido nesta sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023, na cidade de Américo de Campos (SP). O ex-atleta tinha 52 anos de idade.

🌹🖤

“A morte deixou uma dor que ninguém pode curar… mas o amor deixou memórias que ninguém pode apagar.”

Com pesar, comunicamos o falecimento de Joldmar José Alves, carinhosamente conhecido como Mazinho, aos 52 anos. Mazinho foi um dos zagueiros mais técnicos que o São Paulo já revelou, deixando uma marca permanente no coração de todos os amantes do futebol. Sua habilidade em campo e dedicação ao esporte o levaram a representar várias seleções de base nos anos 80, conquistando admiradores e respeito por sua trajetória brilhante. Que seu legado seja eternamente lembrado. Nossas condolências à família e amigos nesse momento de luto.

O JOGADOR

Nascido em Américo de Campos no dia 12 de agosto de 1971, o zagueiro chegou às categorias de base do Tricolor em 1986 e defendeu as Seleções Brasileiras de acesso.

Estreou pelo elenco principal do Tricolor no dia 18 de março de 1990, em uma partida do Campeonato Paulista contra o Santo André, fora de casa. Ao todo, realizou 10 jogos pelo clube até o dia 13 de junho de 1990, no Morumbi, contra o mesmo Santo André: foi a última partida dele com a camisa são-paulina.

A carreira de Mazinho foi tragicamente encerrada após um acidente automobilístico em São Carlos, no dia 16 de junho de 1990, em um Fiat 147 guiado pelo colega de time Anílton, pouco antes do atleta assinar o primeiro contrato profissional com o São Paulo. O jogador ficara tetraplégico.

O velório do ex-atleta são-paulino será no Cemitério de Américo de Campos, e o sepultamento ocorrerá as 16h desta sexta-feira, no mesmo local.

O São Paulo Futebol Clube se solidariza com família e amigos neste momento de dor.

reportagem: www.votunews.com.br