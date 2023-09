Mulher é presa por racismo após ofender atendentes de padaria

Uma mulher de 62 anos foi presa em flagrante por injúria racial, ameaça e lesão corporal após ofender e ameaçar atendentes de uma padaria, na manhã da última quinta-feira (28/9), na avenida Bady Bassitt, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. De acordo com a polícia, ela ainda agrediu um casal de clientes que tentou defender as vítimas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada até o estabelecimento. Uma das vítimas, um homem, disse que estava em uma mesa acompanhado da mulher quando os dois presenciaram a suspeita xingando uma das atendentes de “preta”. Ainda segundo o registro policial, a mesma cliente teria chamado a outra funcionária de “magrelinha e lacraia”.

O homem decidiu intervir, e a mulher arremessou pratos e uma garrafa de vinho nele. Não contente, a suspeita continuou arremessando os objetos no casal e persegui-los após eles saírem do local. Ela retornou e ameaçou as vítimas, dizendo que iria “demiti-las” porque conhecia o dono do comércio.

Ainda segundo a PM, ao ser levada para a Central de Flagrantes, a mulher confessou as atitudes que cometeu. Ela passou a noite na carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) e, nesta sexta-feira (29/9), foi encaminhada para a audiência de custódia. SBT Interior