Ladrão de supermercado de Votuporanga pega 12 anos de prisão

Um ladrão que assaltou um supermercado de bairro de Votuporanga em janeiro de 2022 foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pela Justiça. O crime foi durante a noite, quando o estabelecimento era fechado pelo proprietário. De acordo com a investigação, o assaltante chegou momentos antes, juntamente com um comparsa, em uma moto.

A dupla parou perto do estabelecimento e esperou o momento em que as portas eram baixadas para um deles atacar. O criminoso agiu empunhando uma arma de fogo. Ele ameaçou uma mulher que tinha filho bebê, o dono e funcionários do local, exigindo a entrega do dinheiro do caixa.

O ladrão fugiu levando R$2,4 mil. A pena aplicada a E.G.R. é de 12 anos e um mês de prisão em regime fechado.

RECONHECIMENTO

Outro assalto, desta vez a uma residência, ajudou na identificação do ladrão do mercado. Neste segundo caso, cinco ladrões foram presos, com imagens do crime e dos envolvidos circulando na internet. As vítimas reconheceram o autor do roubo ao estabelecimento nestas imagens.

Esse mesmo ladrão (do mercado), bem como os demais presos respondem a outro processo (assalto na residência) em separado, em andamento. Votuporanga Tudo