Mulher é morta pelo marido, que logo depois comete suicídio

Na noite da última terça-feira (16/4), uma tragédia chocou a comunidade do Jardim Mugnani, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A Polícia Civil está investigando um caso de feminicídio seguido de suicídio que ocorreu por volta das 23h15.

De acordo com informações fornecidas pela filha das vítimas, que presenciou parte do ocorrido, ao chegar em casa, encontrou seus pais consumindo bebidas alcoólicas. Ela então se retirou para seu quarto e fechou a porta. Pouco depois, ouviu dois disparos de arma de fogo.

Preocupada, a jovem foi verificar o que estava acontecendo e encontrou sua mãe, Mônica Vieira da Silva, de 39 anos, caída no banheiro, em meio a uma poça de sangue. Ao lado do corpo da mãe, estava o pai, Anderson da Silva Melo, de 42 anos, que também estava caído, com uma pistola calibre 45 ao lado.

Peritos foram acionados para analisar a área do crime e coletar evidências na residência. Diversos objetos foram apreendidos, incluindo a arma utilizada por Anderson, munições, celulares, um colete balístico, uma pochete e um artefato explosivo. A investigação aguarda os resultados dos laudos periciais para conclusão.

Os corpos de Mônica e Anderson serão sepultados nesta quinta-feira (18), no cemitério São João Batista, em Rio Preto, onde amigos e familiares poderão prestar suas últimas homenagens a essas vidas interrompidas de forma tão trágica.