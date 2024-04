Acidente entre carro e caminhão deixa duas mulheres gravemente feridas em Valentim Gentil

Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (17) em Valentim Gentil, município de São Paulo, deixou duas mulheres gravemente feridas. O incidente envolveu um carro e um caminhão, resultando em múltiplos ferimentos nas vítimas, incluindo fraturas.

O acidente ocorreu no ramal de acesso Antônio Pimentel, que conecta a rodovia Euclides da Cunha ao município. Segundo relatos, um carro Fiat/Siena vermelho, com placas de Cardoso, trafegava pela vicinal quando colidiu na traseira de um caminhão que estava estacionado no acostamento da via para a descarga de pranchas de ferro em uma empresa próxima.

As duas mulheres que estavam no carro ficaram presas às ferragens devido ao impacto da colisão. Até o momento, suas identidades não foram divulgadas. Equipes de resgate do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate das vítimas.

Ambas foram encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga para receberem atendimento médico especializado. Uma das mulheres sofreu uma fratura exposta em um dos braços, além de um ferimento grave em uma região vital do corpo. A outra vítima também apresentava diversos ferimentos e escoriações, causadas pelos estilhaços do vidro e ferragens.