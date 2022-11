Caminhão e carreta se chocam na rodovia Euclides da Cunha entre Valentim e Votuporanga

Colisão lateral entre um caminhão carregado com produtos alimentícios e uma carreta caçamba bi-trem, provocou a interdição de uma das pistas da Rodovia Euclides da Cunha entre Valentim Gentil e Votuporanga. O fato foi registrado nesta segunda-feira, dia 21.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Votuporanga que atendeu a ocorrência, o passageiro do caminhão, A.A.J., 26 anos, teve ferimentos leves e foi socorrido e encaminhado a Santa Casa de Votuporanga.

Não há informações do que teria provocado a colisão.

Parte da carga ficou espalhada pela pista nos dois sentidos.