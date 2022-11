Bandidos atiram e roubam malote com R$ 84 mil em frente a banco

Dois homens roubaram um malote com R$ 84 mil no começo da tarde desta segunda-feira (21), em frente a um banco no centro de Araçatuba. Os criminosos renderam o funcionário de uma empresa, que levava o malote, e chegaram a disparar tiros para intimidar a vítima

Segundo informações apuradas pelo sbtinterior.com, os criminosos já estavam no local à espera do funcionário da empresa e que provavelmente sabiam que ele estaria com dinheiro vivo naquele momento.

Após pegarem o dinheiro, os bandidos fugiram em alta velocidade para a região sul da cidade e estão foragidos. Uma pessoa que estava próximo do local do crime passou mal após se assustar com os tiros disparados pelos bandidos e precisou ser socorrida. Por sorte, ninguém ficou ferido.

A polícia recuperou imagens de monitoramento e já está com características dos bandidos.

