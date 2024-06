Colisão em cruzamento próximo ao Fórum de Cardoso

Neste sábado, 01 de junho, um acidente ocorreu no cruzamento das ruas Urias de Paula e São Paulo, próximo ao Fórum de Cardoso. Dois veículos, um Uno conduzido por um jovem e um Corolla prata conduzido por uma senhora, se envolveram em uma colisão de impacto considerável no cruzamento.

Uma mulher que estava no banco do passageiro precisou de atendimento médico, e o SAMU foi acionado para prestar assistência. Enquanto isso, a Polícia Militar estava presente no local, conduzindo os procedimentos necessários.Rádio Povão.