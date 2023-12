Tanabi Esporte Clube realiza a 1ª “Festa do Verdão” no Natal para crianças de projeto esportivo

O Tanabi Esporte Clube realizou no sábado, 24 de dezembro a 1ª “Festa do Verdão”, para as crianças do projeto esportivo desenvolvido pela Prefeitura Municipal. A festa que contou com brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, cachorro-quente, refrigerantes e sacolinha surpresa. Onde

a diretoria do Tanabi Esporte Clube, realizou esta festa visando trazer um momento de alegria e diversão para as crianças.

Idealizado por Juliana Vila, supervisora de futebol do clube, que ao conviver diariamente com as crianças do projeto, organizou e montou a festa e os brinquedos para as crianças. “A ideia veio em ver as crianças toda terça e quinta-feira, que são os dias do projeto. Chega no final de ano, todo

mundo faz confraternização, e o porquê não elas terem uma confraternização delas, que passam o ano inteiro todas as terças e quintas juntos. E a ideia veio nisso, final do ano é confraternização, Natal, Papai Noel, as crianças gostam disso. E por que não fazer para eles? Uma manhã legal para

eles”, comenta Juliana Vila.

As crianças fazem parte de um projeto social de iniciação esportiva desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Tanabi através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, com idade entre 4 a 17 anos, com finalidade do desenvolvimento integral do indivíduo e sua formação para o exercício

da cidadania e práticas esportivas, assim como adquirem conhecimento e desenvolvam valores e atitudes que contribuam na formação de cidadãos críticos e reflexivos. “Esse ano é o primeiro ano da Festa do Verdão, estamos contando com o apoio da Prefeitura

Municipal, de amigos, do comércio local. O ano que vem esperamos fazer uma festa maior e bem

legal para as crianças”, complementa Juliana Vila.

Foi montado no interior do Estádio Alberto Victolo um parque de diversão para as crianças, que contou com pula-pula, escorregador, futebol de sabão, algodão-doce, pipoca, cachorro-quente, refrigerante. Ainda foi entregue uma sacolinha surpresa com doces e uma bola para cada criança que

esteve na festa. “Ver o sorriso das crianças, a felicidade, esse era o nosso objetivo. Trazer alegrias para elas nessa manhã de sábado. E vendo isso, o nosso objetivo foi alcançado, um Feliz Natal para as crianças e as famílias, que no ano que vem com as bençãos de Deus faremos uma festa maior, para mais crianças”, finalizou Juliana Vila.