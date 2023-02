MAIS DO MESMO: Votuporanguense leva dois gols no final e empata com o Red Bull Bragantino

Votuporanguense empata mais uma vez na série A3 e toma dois gols de empate, COMO SEMPRE, no final da partida Com o resultado, o CAV continua amargando a lanterna da série A3 do Campeonato Paulista. Foto: Rafael Bento/CAV