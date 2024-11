Sucuri entra pelo cano e interrompe abastecimento de água em município

Uma sucuri de quatro metros foi encontrada na tubulação de água de Cordeirópolis, no interior de São Paulo, interrompendo o fornecimento de água na cidade neste sábado (2).

De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a cobra já estava morta quando foi localizada na tubulação que conduz água até a estação de tratamento. O animal foi retirado na bomba de captação da represa situada no bairro de Cascalho.

Após a remoção da sucuri, o abastecimento de água foi retomado normalmente no município. Esse é o segundo incidente do tipo registrado na mesma semana, conforme informado pelo órgão municipal, que ressaltou as medidas de segurança nas tubulações.

Segundo o município, todas as tubulações possuem grades para impedir a passagem de animais, mas, mesmo assim, a sucuri conseguiu ultrapassar essa barreira. “Infelizmente, o animal, que é frequentemente avistado no local, conseguiu ultrapassar a grade de bombeamento,” informou o comunicado oficial.