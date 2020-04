O estado de São Paulo tem 7.408 casos confirmados e 496 mortes pela doença, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, publicado nesta quinta (9).

“Se nós não tivéssemos feito o isolamento social, hoje nós teríamos 10 vezes mais pacientes portadores da virose do que temos hoje. Enquanto nós tivermos um isolamento social em 50% nós não iremos conseguir dobrar essa curva”, disse José Henrique Germann, secretário da saúde, em coletiva de imprensa nesta quinta.

Na terça-feira (7), o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, disse que o índice de isolamento estava em 54% e que o valor precisa aumentar para 70% para garantir que os leitos do estado sejam suficientes para os infectados.

“Se nós conseguirmos aumentar o distanciamento social, que estava em média de 54%, para 70%, o número de leitos no estado de São Paulo será suficiente para essa primeira onda epidêmica. Se nós não aderirmos a essa proposta do estado, nós teremos mais dificuldade com leitos”, disse Uip na terça.