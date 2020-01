Sobreviventes voltam a Auschwitz, na Polônia, 75 anos depois da libertação

Em muitos casos, eles são acompanhados por filhos, netos e até bisnetos, de acordo com a Associated Press.

Com gorros e lenços listrados de azul e branco, simbolizando os uniformes destes prisioneiros no campo, atravessaram, com tristeza, o célebre portal de ferro com a inscrição “Arbeit macht frei” (“O trabalho liberta”, em tradução livre do alemão para o português).