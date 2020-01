Bolsonaro embarca para o Brasil após primeira viagem oficial à Índia

Durante a estadia na Índia, o presidente também comentou a ideia de criar um imposto sobre cigarros, álcool e produtos com açúcar numa eventual proposta de reforma tributária a ser apresentada pela equipe econômica.

O presidente também comentou a deportação de cidadãos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos. Na madrugada de sábado (25), chegou a Belo Horizonte um avião que partiu de El Paso, no Texas, com dezenas de brasileiros deportados.

Em entrevista que concedeu em Nova Déli, no sábado (25), Bolsonaro foi questionado sobre e disse que qualquer país do mundo tem o direito de devolver, usando as leis, os imigrantes ilegais aos seus países. O presidente também criticou a lei de imigração brasileira.

“É uma vergonha a nossa lei de imigração. Fui o único a votar contra [quando deputado], foi simbólico, o único a discursar contra quando ela foi elaborada e votada lá. Fui muito criticado pela mídia. A pessoa chega no Brasil com mais direitos do que nós. Então, isso não pode acontecer. Afinal de contas, nós devemos preservar o nosso país. Se abrir as portas, o país pode receber um fluxo de gente muito grande”, afirmou.