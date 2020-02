Show de Prêmios: adquira seu cupom!

Você salva vidas e ainda concorre a um carro Fiat Mobi e três Hondas Biz 0km, além de uma TV 50’’, cedidos pelas empresas Noroaço, Cytos, Ville Hotel Gramadão e Cantoia Figueiredo.

A Santa Casa de Votuporanga conta com você para salvar vidas! A segunda edição da campanha Show de Prêmios em prol ao Hospital é a oportunidade de você e toda família ajudar a Instituição e, ainda, concorrer a um carro zero quilômetro, três motos e uma televisão.

Sabe aquela famosa frase: fazer o bem sem olhar a quem? Exatamente! Seu investimento de apenas R$20 auxilia na manutenção dos atendimentos para aproximadamente 500 mil habitantes. E o cupom ainda te dá cinco chances de ganhar!

A iniciativa irá sortear no dia nove de maio, na Concha Acústica, um Fiat Mobi e três Hondas Biz 0km, além de uma TV 50 polegadas. Os ingressos podem ser adquiridos em diversos pontos da cidade, incluindo a Santa Casa. “Estamos muito animados com essa segunda edição. Há um envolvimento enorme de todos incluindo colaboradores, diretores, conselheiros e comunidade auxiliando na comercialização. Muitas pessoas têm nos procurado para adquirir os números”, disse o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.

Além da Administração do Hospital, o público pode adquirir seus cupons na 775; Associação Comercial de Votuporanga (ACV); Madrid Imóveis (Em frente a São Bento); Minimercado Dona Nena (Estação); Minimercado e Açougue D.L.T.C. (Próximo a Estrada do 27); Supermercado Marcelo (Atrás do Assary); Bar do Barba Rala (em frente a Apae); Supermercado Para Todos (Vila América); Quitanda 9 de julho; Jornal e Rádio A Cidade; Minimercado Davi (Pacaembu); Mickey e Minnie (Estação); Padaria Mineira; Agroara; Posto Amigão; Polizeli Parafusos; Flor de Lis (São Bento); Nivaldo Cabeleireiro; Casa do Criador e Minimercado e Padaria Medina (Colinas). São estabelecimentos votuporanguenses que se colocaram à disposição de contribuir com a iniciativa, que tem 100% de renda para a Instituição votuporanguense.

Ele enfatizou que a renda do Show de Prêmios é para a manutenção da assistência. “Para se ter uma ideia, no ano passado foram mais de 970 mil atendimentos. Cada recurso é transformado em vidas salvas”, afirmou.

Luiz Fernando agradeceu os patrocinadores Noroaço, Cytos, Ville Hotel Gramadão e Cantoia Figueiredo, que cederam os prêmios. “Estes empresários nos doaram carro, motos e televisão, possibilitaram esta promoção. Só podemos agradecer”, destacou.

Informações sobre o Show de Prêmios no setor de Captação de Recursos do Hospital no (17)3405-9139 e nas redes sociais da Santa Casa.

Confira os pontos de vendas:

775

R. Pernambuco, 3380 – Patrimônio Novo

Tel. (17) 3422-9023

Associação Comercial de Votuporanga

R. Mato Grosso, 3545 – Santa Eliza

Tel. (17) 3426-4044

Madrid Imóveis

R. Pernambuco, 3075 – Centro

Tel. (17) 3421-7001

Minimercado Dona Nena

Av. Conde Francisco Matarazzo, 1818 – Da Estação

Tel. (17) 3421-5785

Supermercado Marcelo

R. Felício Gorayeb, 2634 – Jardim Bom Clima

Bar do Barba Rala

Rua Tietê, esquina com Alceste Barroso

Supermercado Para Todos

R. Paraná, 2587 – Chácara das Paineiras

Tel. (17) 3422-4636

Padaria Mineira

R. Iguaçu, esquina com a dos Catequistas

Jornal A Cidade

R. Barão do Rio Branco, 4446 – Vila Paes

Tel. (17) 3422-4199

Rádio Cidade

R. Barão do Rio Branco, 4454 – Vila Paes

Quitanda 9 de Julho

Av. 9 de Julho

Minimercado Davi

Av. das Nações

Posto Amigão

Av. das Nações

Mickey e Minnie

Av. Prestes Maia, 1615 – Da Estação

Tel. (17) 3421-9254

Polizeli Parafusos

Av. Emílio Arroyo Hernandes, 2087 – Pozzobon

Tel. (17) 3421-2515

Flor de Lis

R. Ivaí, 3012 – Jardim Eldorado

Minimercado Medina

R. João Ferreira do Nascimento, 2905 – Pozzobon

Tel. (17) 99615-2652

Minimercado e Açougue D.L.T.C.

Próximo a Estrada do 27

Agroara

Rua Padre Izidoro Paranhos, 2686 – Vila America

Tel. (17) 3421-2323

Nivaldo Cabeleireiro

Av. Francisco Vilar Horta, 4003

Tel. (17) 3421-8101

Casa do Criador