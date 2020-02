Emerson Pereira pede mais facilidade para que munícipes usem a tribuna

O vereador Emerson Pereira informa que está estruturando alterações na lei que regulamenta sobre o uso da tribuna pelos munícipes durante a sessão da Câmara.

Em sua fala na última noite desta segunda-feira (03/02), Emerson disse que quando alguém deseja fazer o uso da palavra na tribuna, seja para divulgar uma ação ou pedir apoio para uma causa social, entre outros objetivos, existe uma grande burocracia. “Esse espaço é do povo, um local para se expressar, não deveria ter tantas exigências”.

Sendo assim, Emerson solicita que a lei que regulamenta a permissão para que os munícipes utilizem a tribuna seja alterada. O projeto já foi lido na última sessão, está nas comissões para ser analisado e em breve irá para votação.

Educação

Preocupado também com os munícipes que precisam de espaços públicos que tenham acessibilidade para cadeirantes e idosos, Emerson cobrou melhorias no prédio da Secretaria Municipal da Educação.

Emerson esteve na secretaria no começo desta semana e viu que o elevador não estava funcionando. Ao conversar com os munícipes presentes, recebeu a informação que o problema já se estende há alguns meses.

“Cobrei a reforma porque pessoas com muletas, cadeirantes e idosos necessitam muito desta acessibilidade. Também pedi a instalação de ar condicionado, porque o clima em nossa cidade é muito quente”, explicou.

Estrada do Barreiro

A população que mora na zona rural também foi lembrada pelo vereador. Com as constantes chuvas, quem precisa passar pelas estradas de terra para vir a Votuporanga possui muita dificuldade.

Sendo assim, Emerson também apresentou indicação para que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, promova o mais rápido possível a passagem de máquina niveladora em todas as estradas rurais do município, especialmente na do Barreiro.

“Está péssima a condição de fluxo de veículos. Acho uma falta de respeito com os moradores dos sítios e chácaras da região”.