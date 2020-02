Alunos do Colégio Unifev são aprovados nas principais universidades do País

O início deste ano começou com ótimas notícias para os formandos 2019 da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Unifev. As boas-novas são os excelentes resultados obtidos, que colocam diversos estudantes da Escola entre os aprovados nas principais universidades públicas e privadas de todo o Brasil.

Entre os destaques, estão os alunos: Arthur Henrique Costa Nunes (UTFPR); Fernando de Andrade Pampolini (Ufscar, Unesp e IFSP); Maria Eduarda Fiorentino (Unesp); Victória D’Amario Gavioli (Unesp); Fabiano Dionízio Bortolussi (IFSP); Luísa Bandos Lourenço (PUC – Campinas); Gustavo Henrique Dan (UFMS e Faceres); Otávio Orzílio Rodrigues Bruzadin (UEL e UFU); Raquel Benez Vieira da Costa (FASM); Isis Madi Borges (Facamp); Isabela Zanon (Unifunec); João Pedro Xavier (UNIFEV); Amanda Lívia Costa Grillo (UNIFEV); Leandro Aguinaldo Alves Filho (UNIFEV); Matheus Francisco Munhoz (UNIFEV); Mariana Liger de Souza (UNIFEV), Vitor Batista Polizeli (UNIFEV); e Gustavo Castanheira (UNIFEV).

O egresso Fernando Pampolini, 17 anos, destacou que manter o foco nos estudos foi essencial em sua trajetória rumo às aprovações em três Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, nos cursos de Química, Química Ambiental e Engenharia Elétrica. Ele contou ainda que desde o ano passado encara uma rotina de estudos disciplinada, o que o fez alcançar a nota 960 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), contribuindo com o seu desempenho.

“Já fiz a minha escolha. Estou ingressando no curso de Química Ambiental da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – campus São José do Rio Preto (Ibilce). Com certeza será uma nova etapa com muitos desafios! Também gostaria de fazer um agradecimento especial ao docente da disciplina de Química do Colégio Prof. Dr. Márcio Evaristo da Silva, por ter me incentivado na escolha da profissão”, disse.

Outro que está com a data marcada para partir rumo à cidade de Medianeira (PR) é Arthur Henrique Nunes, 18 anos, que cursará a graduação em Ciências da Computação, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). “Desde sempre estudei no Colégio Unifev, por isso considero todos os professores e colaboradores com quem tive contato meus amigos. Agradeço, imensamente, os conselhos e o empenho diário de cada um deles”, falou.

Para a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, é sempre um grande orgulho ver os alunos saindo do Colégio direto para universidades renomadas. “Nosso objetivo é trabalhar para que neste ano tenhamos ainda mais aprovações, comprovando a tradição e o ensino de excelência que é ofertado aos nossos estudantes”, finalizou.