A Central de Atendimento da Secretaria da Administração possui número exclusivo via aplicativo de mensagens para a prestação de serviços, sendo o (17) 99754-6916, e ainda o e-mail atendimento@votuporanga.sp. gov.br, além do telefone (17) 3405-9700, ramal 9714.

Por meio do aplicativo de mensagens, WhatsApp, a Prefeitura consegue enviar e receber documentos, comprovantes de pagamento, solicitações a serem protocoladas, boletos, carnês de IPTU e informações gerais.

Aprovação de Projetos

A Secretaria Municipal de Planejamento também disponibiliza um número exclusivo de WhatsApp para esclarecimento de dúvidas. Os processos poderão ser anexados por e-mail (DWG versão 2000), o título do e-mail deve conter o número do processo e o nome do proprietário. Serão enviadas ainda fotos das análises por e-mail ou WhatsApp evitando a necessidade da retirada das pranchas. O e-mail para contato é aprove@votuporanga.sp.gov.br, já o WhatsApp é (17) 99652-2686.

Assuntos pertinentes à Habitação e ao Uso do Solo devem ser tratados pelo e-mail: smduh@votuporanga.sp.gov.br. Mais informações ainda podem ser esclarecidas pelos números (17) 3405-9749 e/ou (17) 99641-1254.

As medidas adotadas tratam-se de uma ação temporária que podem ser revistas ou extintas a qualquer tempo.