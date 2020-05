A capacitação foi oferecida pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e dirigido por todos os integrantes da Defesa Civil do Estado, coordenado pelo Coronel Walter Nyakas Júnior, e pela equipe da Defesa Civil regional de São José do Rio Preto (RI8), sob coordenação do Coronel Carlos Lamin.

Participaram da capacitação os brigadistas municipais Ademilson Alves Fernandes, Aderson Cuin, Azis Nicolas Dahwache, Josemeire Gracino Bertolazo de Oliveira e José Donizete Evangelista.

O curso foi realizado no modo online, contendo parte teórica e avaliação final. Durante a capacitação, os brigadistas aprimoraram seus conhecimentos através da Oficina preparatória para operação estiagem 2020. Um dos módulos foi a Operação Corta Fogo, dividido em quatro programas integrados e complementares, como Prevenção, Controle, Monitoramento e Combate de queimadas.