O Instituto Federal de São Paulo oferece 7.037 vagas para cursos técnicos no 1º semestre de 2025 nas seguintes modalidades: integrado, concomitante e subsequente ao ensino médio. As inscrições foram prorrogadas até 15 de setembro.

As mais de 7 mil vagas estão sendo ofertadas pelos campi: Araraquara, Avaré, Barretos, Bauru, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Ilha Solteira, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Matão, Pirituba, Piracicaba, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Registro, Salto, São João da Boa Vista, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Miguel Paulista, São Paulo, São Roque, Sorocaba, Sertãozinho, Suzano, Tupã e Votuporanga.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site: https://processoseletivo.ifsp.edu.br/cursos-tecnicos-2025-1/. No formulário de inscrição, é obrigatório informar o número do CPF do próprio candidato.

Para a inscrição, será cobrada uma taxa de R$ 50 para os candidatos aos cursos técnicos integrados e R$ 20 para os candidatos aos cursos técnicos concomitantes ou subsequentes. O pagamento poderá ser feito por meio de Pix, cartão de crédito ou GRU.

Todos os cursos do IFSP são gratuitos! Não existe cobrança de matrícula ou de mensalidade. O valor pago para participar do processo seletivo é usado para cobrir os gastos com a elaboração e a aplicação das provas.

Modalidades de cursos

Os cursos técnicos integrados ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa tanto o ensino médio quanto o técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, ter concluído o ensino fundamental até a data de matrícula.

Os cursos técnicos concomitantes ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa apenas o ensino técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, estar matriculado no 2º ou 3º anos do ensino médio em outra escola (exceto para o curso de Edificações do Campus São Paulo, que o ingresso pode ser realizado a partir do 1º ano do ensino médio).

Os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa apenas o ensino técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, ter concluído o ensino médio até a data de matrícula.

Não importa a sua idade nem há quanto tempo você concluiu o ensino médio. Aqui, no IFSP, as oportunidades são para todos!

Ações afirmativas

O IFSP mantém a política de ações afirmativas na distribuição de vagas do seu processo seletivo a fim de atender a legislação vigente. Dessa forma, 50% das vagas de cada curso são reservadas apenas a candidatos que estudaram o ensino fundamental (1º ao 9º ano ou 1ª a 8ª série), integralmente, em instituições públicas brasileiras de ensino.

Para os candidatos que estudaram integralmente em escolas públicas, as listas de reserva de vagas também consideram os seguintes requisitos: renda (renda bruta por pessoa que reside no mesmo domicílio menor ou igual a R$ 1.412,00, vigente aos três meses anteriores à data de inscrição, isto é, maio, junho e julho de 2024); candidatos pretos, pardos ou indígenas; candidatos quilombolas; e candidatos com deficiência.

Prova

As provas terão duração de três horas e serão realizadas no dia 20 de outubro de 2024 na mesma cidade ou região do campus escolhido na inscrição.

As provas serão constituídas por 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada. As questões contemplarão conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática conforme os conteúdos trabalhados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

O horário e o local da prova serão divulgados no dia 17 de outubro.

Nome social

De acordo com a Portaria IFSP n.º 2.102, de 13 de maio de 2014, fica assegurado ao candidato transgênero, no âmbito do IFSP, o direito de ser tratado de acordo com sua identidade de gênero e pelo nome social. Para tanto, deverá entregar, no período de matrícula, o formulário constante no Anexo II do edital.

O edital e todos os documentos da seleção estão disponíveis na página do processo seletivo (processoseletivo.ifsp.edu.br/). É de obrigação do candidato a leitura atenta do edital.

Conheça as vagas oferecidas na região do Noroeste Paulista

Birigui – 160 vagas

Cursos Integrados

Técnico em Administração – 40 vagas – 3 anos – período integral

Técnico em Informática – 40 vagas – 3 anos – período integral

Cursos Concomitantes/Subsequentes

Técnico em Administração – 40 vagas – 3 semestres – período noturno

Técnico em Automação Industrial – 40 vagas – 4 semestres – período noturno

Catanduva – 200 vagas

Cursos Integrados

Técnico em Mecânica – 40 vagas – 3 anos – período integral

Técnico em Mecatrônica – 4 semestres – período noturno – 40 vagas

Técnico em Química – 40 vagas – 3 anos – período integral

Técnico em Redes de Computadores – 40 vagas – 3 anos – período integral

Cursos Concomitantes/Subsequentes

Fabricação Mecânica – 4 semestres – período noturno – 40 vagas

Ilha Solteira – 80 vagas

Cursos Integrados

Técnico em Desenho de Construção Civil – 40 vagas – 3 anos – período integral

Técnico em Edificações – 40 vagas – 3 anos – período integral

São José do Rio Preto – 152 vagas

Cursos Concomitantes/Subsequentes

Técnico em Automação Industrial – 40 vagas – 4 semestres – período noturno

Técnico em Informática – 40 vagas – 4 semestres – período noturno

Cursos Integrados

Técnico em Automação Industrial – 36 vagas – 3 anos – período integral

Técnico em Informática – 36 vagas – 3 anos – período integral

Votuporanga – 160 vagas

Cursos Integrados

Técnico em Edificações – 40 vagas – 3 anos – período integral

Técnico em Informática – 40 vagas – 3 anos – período integral

Técnico em Mecatrônica – 40 vagas – 3 anos – período integral

Cursos Concomitantes/Subsequentes

Técnico em Mecânica – 40 vagas – 4 semestres – período noturno