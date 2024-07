‘Sei onde a sua mãe mora e vou matá-la’, diz suspeito para PM

“Sei onde a sua mãe mora e vou matá-la”. Assim um homem se portou a um policial militar que tentava abordagem nesta terça-feira (9) em uma via do bairro Residencial Dom Lafaiete Libânio, em Rio Preto. A ocorrência, de acordo com o registro policial, se tratava de um caso de excesso de velocidade e direção perigosa.

Na Central de Flagrantes, agentes relataram que era por volta de 15h, quando estavam em patrulhamento e avistaram uma moto CG 150 Start vermelha em direção perigosa e deram ordem de parada, que não foi obedecida. Houve uma breve perseguição e o suspeito entrou em uma casa gritando para a família “filmar e entrar em contato com um advogado”, com intenção de descredibilizar a ação policial.

Ao tentarem conversar com o homem, identificado depois com 31 anos, ele disse a um dos militares “Sei onde a sua mãe mora e vou matá-la. seus filhos da p… Eu troco tiro até com Baep, sou ladrão batizado no PCC e vou matar vocês dois, custe o que custar”. Com isso, recebeu voz de prisão imediatamente.

Para surpresa dos agentes, o envolvido resistiu à prisão, colocando a própria mãe na frente dele, como ‘escudo’. A situação só foi controlada e o agressor preso com a chegada de reforço. Na delegacia, voltou a proferir ameaças contra a equipe da Polícia Militar. Mas acabou liberado após os procedimentos de praxe serem realizados. A moto, com problemas de documentação e ausência de peças obrigatórias, acabou apreendida.

Inquérito policial foi instaurado, a documentação encaminhada para o distrito policial correspondente a área dos fatos e o suspeito será investigado pelos crimes de ‘ameaça’ e ‘desobediência’.Gazeta de Rio Preto