Na manhã desta sexta-feira (24), um acidente envolvendo uma mulher residente em Cardoso ocorreu na Rodovia Péricles Belini, próximo à Fazenda Santa Maria. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas. A condutora seguia no sentido de Cardoso para Votuporanga quando perdeu o controle do veículo, resultando em seu capotamento.

A vítima recebeu atendimento imediato da equipe do SAMU e foi encaminhada à Santa Casa de Votuporanga, onde está sendo submetida a exames no momento.

(Fonte: Rádio Povão de Cardoso)