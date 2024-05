Na batida, o piloto foi arremessado no para-brisas do veículo e a moto acabou sendo arrastada por alguns metros.

O jovem de 20 anos foi socorrido pelo SAMU com suspeita de fratura em uma das pernas e levado para o hospital de Tabapuã.

O motorista o carro não se feriu. A perícia foi acionada e as causas do acidente deverão ser investigadas. Gazeta do Interior