Um caminhão carregado com soda cáustica caiu no ribeirão Lajeado, em Penápolis (SP), na tarde desta quarta-feira (28).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista trafegava pela rodovia Marechal Rondon quando perdeu o controle da direção, desceu um barranco e caiu no curso d’água.

A cabine do caminhão bitrem pegou fogo. A soda cáustica transportada pelo veículo vazou e atingiu o manancial.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foram acionadas. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista.