Dupla é presa por porte ilegal de arma de fogo

A Policiais Militares do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) realizaram a prisão de dois homens por porte ilegal de arma de fogo

A Policiais Militares do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) realizaram a prisão de dois homens por porte ilegal de arma de fogo em São José do Rio Preto. Após denúncia via COPOM informando que indivíduos estavam fazendo ameaças com armas de fogo.



A equipe do 9º BAEP deslocou-se até o local indicado e localizou um dos indivíduos portando uma arma de fogo e munições.

Em seguida, outros dois indivíduos foram abordados em um veículo, sendo encontrada uma segunda arma de fogo e mais munições com um deles. Encaminhados à Central de Flagrantes, onde permaneceram presos.