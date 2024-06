A vítima atravessava a rodovia com o padrasto e a mãe quando foi atingida por uma moto.

Uma criança de seis anos morreu após ser atropelada por uma moto na Rodovia Feliciano Sales Cunha, em Monte Aprazível, na madrugada do último domingo (2).

A mãe e o padrasto, que estavam próximos ao local do acidente, foram submetidos ao teste do etilômetro e os resultados indicaram que ambos estavam embriagados. Eles foram encaminhados ao plantão policial para prestar depoimento e, em seguida, liberados.

O motociclista envolvido no acidente também foi submetido ao teste de etilômetro, que deu resultado negativo. Ele foi identificado e colaborou com as investigações.