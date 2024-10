Acidente em vicinal de Cardoso deixa motorista ferido

Acidente de trânsito na Vicinal José de Abreu

Na manhã desta quinta-feira, dia 24, um acidente de trânsito ocorreu na Vicinal José de Abreu, que liga Cardoso a São João do Marinheiro, próximo à entrada do Porto Militão. O motorista, um senhor de idade, perdeu o controle do veículo, um Volkswagen Gol, por motivos ainda a serem investigados, e colidiu com uma árvore às margens da estrada.

A Polícia Militar e a equipe do SAMU foram acionadas ao local. O idoso foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Cardoso (SP). De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem da Rádio Povão, junto à Polícia Militar, o motorista sofreu várias fraturas, mas está em recuperação e permanece em observação na Santa Casa.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.